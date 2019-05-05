微風市集不跟風 不擺「賣菜郎」獨愛「高通通」

2019-05-05 17:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市府在韓國瑜市長到任之後，市府不少局處一有活動舉辦，一定要立起「賣菜郎」看板，但在高雄地區已經有龐大鐵粉，上百個有機小農的「微風市集」，每週例行開市，堅持不迎逢跟風，仍獨衷可愛的「高通通」。

擺攤的小農說，雖然其他市集，或市府局處，為「配合」新市長的「理念」，宣稱市長是賣菜在行，在賣場總會立起「賣菜郎」立牌，這或許會吸引一些「韓粉」上門，但也有可能收到反效果，他們還是喜歡用過去的「高通通」，畢竟大家對他有感情。

感恩五月，為了推廣有機好菜，微風市集於每月第一個週日中午在蓮池潭高雄物產館辦理「與農共午．逗陣呷中島」共食活動。

「微風市集」小農們奔走在不同的地點，包括最早開始時每週六的鳳山婦幼館，到現在已有4個據點定期在週六或週日進行，除了鳳山婦幼館，還有新客家文化園區、蓮池潭物產館、大統百貨和平店。

除了買菜，現在到微風市集還能跟著主廚學做菜，並且和小農們一起享受現場購買、現場烹調的美味料理。今（5）日上午，高雄市農業局與微風市集合作辦理「小農共食餐桌計畫」，由微風最高人氣的李建達主廚攜手北京便宜坊燜爐烤鴨行政主廚趙冠林主廚，端出立夏前最「著時」的節氣饗宴。

現場民眾圍繞著主廚提出各種食材問題，提供食材的小農和主廚也趁此機會和遊客交流，介紹微風市集的推廣理念和行動，包含不獨食和食農教育等主題，小農們也能透過「與農共午」的共食期間，面對面和民眾們分享他們的有機種菜心路歷程。

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