婆孫合作手工皂 一句「我愛妳」讓阿嬤落淚

2019-05-05 18:06

［記者劉婉君／台南報導］媽媽的健康就是兒女的幸福！台南市麻豆區晉江社區今天舉辦母親節健康促進活動，由小朋友陪伴婆婆媽媽一起製作包覆康乃馨的手工皂，而小孫女的一句「阿嬤，謝謝妳！」也讓阿嬤感動秒落淚。

麻豆晉江社區與愛延續協會麻豆兒少站合作，邀請手工皂達人林家妤帶領婆婆媽媽與小朋友們製作手工皂，並以應景的康乃馨為手工皂添加5月溫馨的氛圍，成為送給媽媽或阿嬤特別的母親節禮物。

小朋友們並以話劇方式，演出母愛偉大及兒女盡孝的故事。而一對姐妹花奉茶給平時細心照顧2人的阿嬤時，一句「阿嬤，我愛妳！」頓時讓阿嬤感動到落淚，原來2人平日總是羞於將愛說出口，聽到小孫女的「示愛」還獻上擁抱，讓阿嬤笑著抹去眼角的淚水。

晉江里長榮志強表示，透過手工藝研習活動，可以讓婆婆媽媽們活動手腳，促進健康之外，也能增添生活色彩，邀請達人教作包覆了康乃馨的手工皂，提前祝媽媽們母親節快樂，同時鼓勵兒女要將對父母的愛大聲說出來。

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