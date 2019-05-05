花博結束，豐原葫蘆墩公園遲未開放惹民怨！

2019-05-05 16:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博結束10餘天，豐原葫蘆墩公園仍封閉禁止進入，假日民眾不得其門而入，只能帶小朋友在入口處騎自行車玩耍，附近居民也無法入園運動，抱怨「很不方便」，民間有人發起募款，希望葫蘆墩公園能委外營運，讓該公園像花博時期一樣發光發亮；市府表示，目前正辦理撤展，5月底將逐步開放供民眾使用，對於委外經營，樂觀其成。

台中花博於4月24日結束，豐原葫蘆墩公園展區在花博期間未收門票，不料，花博結束10餘天，葫蘆墩公園各區入口仍拉起封鎖線或大門緊閉，民眾不得其門而入，假日有些家長帶小朋友到場才發現公園未開放，只能在園區外騎自行車玩耍，還有民眾到了公園，才發現進不去，敗興而返。

附近居民表示，葫蘆墩公園是當地民眾運動散步休閒的主要去處，花博舉辦前即封閉約一年施工，花博展期半年，現在花博結束了，居民還是無法進入，不知要等到什麼時候？真的很不方便。

前台中市父母成長協會理事長張仁彰則擔心花博期間在葫蘆墩公園內建設的竹跡館、企業創生館及紫藤廊道等，花博結束後即拆除，目前正發起成立基金會，希望以社會募款等方式標下葫蘆墩公園營運，讓葫蘆墩公園能繼續像花博期間發光發亮，不致荒廢。

市議員陳清龍則希望市府能重新定位葫蘆墩公園為亮點公園，以婚紗愛情等為主軸，並延續之前的水上活動委外及打造碼頭等計畫，未來竹跡館及楷模創生館並可委外進行商業營運。

市府表示，花博各園區正由佈展單位進行撤展作業，因機具、車輛及展後復原工作正在進行，為顧及民眾安全，豐原葫蘆墩公園才暫時封閉不開放使用，5月底將視撤展及復原情形，逐步開放公園予民眾使用。

另葫蘆墩公園內的竹跡館及楷模創生館，目前已確定台中市不動產開發商業同業公會及金瑞瑩工業、歐都納、光昱金屬、清新溫泉飯店等贊助單位，捐贈市府繼續使用；「囍香逢館」為豐原葫蘆墩文物館（二樓為扶輪社館）及北湳里活動中心，展後將回歸原用途。

建設局指出，依台中市公園及行道樹管理自治條例，公園或公園內各項設施得委託民間經營管理或認養，對民間有意成立基金會標下豐原葫蘆墩公園經營管理，樂觀其成。＃

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