助五峰桃山國小赴德參賽圓夢 房仲企業捐款、樂購專輯

2019-05-05 16:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團，推出最新專輯《迴響 霞喀羅溪畔》募集基金，爭取7月赴德參賽，獲永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產等3家房仲企業支持，今天在縣府廣場舉辦公益園遊會，樂購800張專輯、捐款15萬元及90份學用文具用品，希望幫助孩子們圓夢。

永慶、有巢氏、台慶等3家房仲企業，共同舉辦的「讓我們一起成就小朋友的夢想」公益園遊會，除了上述樂捐，也將園遊會盈餘捐贈桃山國小，希望發揮拋磚引玉的作用。縣府文化局也補助4萬元。縣長楊文科穿上泰雅族族服飾，感謝企業幫助桃山合唱團朝夢想邁進一步，期待學子們能為國爭光。

桃山國小合唱團為全國音樂比賽的常勝軍，以《桃山小學夏天音樂課》和《霞喀羅精靈的秘密語》兩張專輯，先後獲得第18屆金曲獎「最佳跨界音樂專輯獎」、第24屆金曲獎「最佳傳統歌樂專輯獎」，曾兩度受邀至總統府雙十國慶大典上領唱國歌。

桃山國小校長蘇美娟表示，合唱團曾兩次受邀出國比賽，因各種原因受阻，練習了好幾個暑假卻無法圓夢，感謝企業各界成為孩子的圓夢推手。

桃山國小合唱團預計6月底赴德國，參加7月3到7日的「第11屆德國韋尼格羅德約翰‧布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽」，希望擴展偏鄉學校的藝術視野與學習經驗。

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