「玩具南瓜」吸睛 中社觀光花市人潮回流

2019-05-05 15:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博結束，中社觀光花市人潮回流！5、6月份是奇形怪狀的「玩具南瓜」觀賞期，宛如鵝蛋、飛碟、西瓜或苦瓜等各式南瓜，有如「玩具」而得名，吸引大批民眾前往觀賞，笑稱「從來沒有見過這麼奇怪的南瓜」。

中社觀光花市農友賴啟文表示，台中花博舉辦期間，地方原盼望花博替地方觀光或休閒農業等帶來人潮，結果，因花博磁吸效應，造成中社觀光花或月眉糖廠等人潮銳減約3分之1，假日僅約上千人入園，台中花博上月底結束後，目前假日入園人數已恢復原有水準，達5千以上。

中社觀光花市佔地8公頃，除種植洋桔梗、百合等打造夏日花海，今年並擴大培育種植1500株「玩具南瓜」，各式奇形怪狀的南瓜，形成「南瓜隧道」，吸睛又美麗。

中社觀光花市場長陳月香表示，中社今年種植的「玩具南瓜」多達9種，有長的像飛碟、石櫟的福瓜、像燈泡的黃綠瓢、像苦瓜的疙瘩（蛤蟆）、像西瓜的花皮、像小白蛋的鵝蛋、分別為黃色及白色的金童與玉女、還有像柳丁的南瓜及可吃的東昇南瓜。

陳月香說，「玩具南瓜」屬葫蘆科，為1年生蔓性草本，因小巧可愛、形狀特殊，加上顏色豐富，以觀賞為主，台灣種植玩具南瓜的地方不多，中部更是少見，台中市民眾於5月底前憑證件入園，不論是賞花或賞瓜，都享有半價60元的優惠。

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