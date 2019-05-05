竹縣表揚16模範母親 逾90歲有5位

2019-05-05 14:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今早在縣議會大禮堂，表揚全縣16位模範母親代表，其中，高齡90歲以上就有5位，由縣長楊文科、議長張鎮榮逐一頒贈表揚匾額，感謝模範母親們的辛勞與偉大，子孫紛紛獻花、聚餐提前歡慶母親節。

縣府社會處表示，今年最年長的模範母親代表，是竹北市93歲劉傅秋菊女士，幼時曾留學日本，後因戰亂回台，為人樂善好施，關懷弱勢。91歲開設雜貨店的林謝金妹女士，定期捐助食物及生活用品關懷弱勢，每日早起參加外丹功、元極舞，熱心社區活動。

北埔鄉91歲林范水妹女士，常鼓勵兒子們參與社會公益。芎林鄉90歲田游甘妹女士，含辛茹苦養育10名子女。尖石鄉90歲李 秋蓮女士，堅毅而樂觀，幫忙照顧孫子女長大後，自客庄重返玉峰部落。

還有峨眉鄉88歲黃謝甘妹女士、關西鎮86歲劉胡寶玉女士、新豐鄉85歲吳劉定妹女士、84歲彭甘翠唫女士、湖口鄉82歲江黃桂香女士、橫山鄉81歲鍾羅四妹女士、竹東鎮78歲賴玉枝女士、寶山鄉78歲江廖四妹女士、新埔鎮72歲陳郭金鳳女士、71歲徐胡鳳嬌女士、以及最年輕的模範母親-五峰鄉65歲王淑娟女士。

表揚大會上，受獎人家屬以致感恩詞、演唱或樂器演奏等方式，表達子女對母親的感念之情。立委林為洲和許多民意代表皆到場祝福。縣府除安排感恩餐會，也和婚紗公司合作，邀請模範母親免費拍攝全家福相片，留下美麗的回憶。

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