健行鬥陣來 大安逾千人動起來

2019-05-05 14:14

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌服務團隊，今天在台中市大安區舉辦健行嘉年華活動，吸引逾千人到場，擠爆海墘國小大禮堂，地方人士笑說「大安人全動起來了」！

大安健行活動今年邁入第3年，由蔡其昌大安好友會、台中市大安體育會及市議員施志昌共同承辦，健行路線從西濱高架橋到龜殼生態公園、紅樹林木棧道及媽祖文化園區，連連起大安區的重要景觀建設，全長4.8公里，許多民眾都是全家出動，市議員施志昌也帶著女兒走完全程，參與人數一年比一年多，熱鬧滾滾如同地方喜事。

蔡其昌表示，大安區濱海生態資源相當豐富，其服務團隊一項項逐步完成鄉親期盼的建設，串聯起海線觀光廊帶，提升觀光一定能帶動地方發展，並希望透過舉辦健行活動，增進鄉親健康及鄰里間的情感，一起努力讓地方更繁榮發展。

大安體育會理事長陳德安及蔡其昌大安好友會會長顏昌也說，這是第3年舉辦健行活動，明年一定會持續辦理，藉由運動健行，也讓鄉親更加認識自己的故鄉，並一起檢視地方建設。

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