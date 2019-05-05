網路再傳台中全面禁摩 中市府：勿以訛傳訛

2019-05-05 13:01

〔記者張菁雅／台中報導〕網路近日再度謠傳台中市將全面禁行燃油機車，台中市政府今日澄清，此不實訊息多年前就開始流傳，市府目前無「禁摩」規劃，盼民眾不要輕信，收到類似錯誤資訊也不要轉傳他人。

交通局表示，「台中市發展低碳城市自治條例」規定，市府得公告指定區域內禁止行駛燃油機車，但現階段市府積極朝向鼓勵發展大眾運輸，透過公車、台鐵、高鐵、捷運、iBike、停車場、轉運站等交通運具串聯各景點，讓民眾自由且方便轉乘，落實「交通任意門」政策，實現低碳城市理想，並無「禁摩」相關規劃，請市民不要擔心。

環保局則指出，市府近年來積極鼓勵汰換二行程機車，並新購電動二輪車，今年再投入1.4億元經費，補助淘汰二行程機車，更把21年以上的燃油機車也加入補助行列，截至4月底，台中市的二行程機車已從2014年的30餘萬輛，降至目前約8萬7千餘輛；電動機車已達2萬多輛，成長率更躍居六都第一。

此外，交通局表示，目前台中捷運綠線整體進度穩定超前，已達83.53％，朝全線通車目標邁進；且新市府團隊上任後，捷運藍線已完成綜合規劃作業簽約，捷運綠線延伸大坑及彰化、機場捷運、屯區捷運也積極推動與規劃中，期盼藉由推動低汙染、省能源、智慧化的軌道運輸系統，提供市民安全舒適且環保的永續交通環境，打造綠能低碳城市。

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