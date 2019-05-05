注意了！宜蘭夜間汽機車要開大燈 違規最重罰3600元

2019-05-05 11:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕夜間騎車記得開大燈！宜蘭縣警局即日起規畫「取締夜間未開大燈專案」，夜間汽機車行駛未開大燈要加強取締，違者可開罰1200元至3600元以下罰鍰。

依道路交通安全規則第109條規定，汽車行駛於夜間、行經隧道、調撥車道、遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。

警方指出，宜蘭因水氣豐富、降雨頻繁，多數道路位在山嶺地區、路線彎曲，如果開車燈，會嚴重影響駕駛人夜間行車視線，危及用路人行車安全，為取締違規車輛，即日起展開取締作業。

警方指出，全縣員警於執行巡邏、交通稽查、路檢等各項勤務時，針對汽、機車夜間未開啟大燈（含燈號故障損壞）者加強取締；違者可依「道路，交通管理處罰條例」開罰1200元至3600元罰鍰。

警方表示，汽車使用燈光除可增加視野明亮度，對於同向及對向車輛亦具警示效果，能使駕駛人察覺他車遠近，呼籲駕駛人，夜間行車時應依規定開啟大燈，遵守交通安全規則，維護交通安全與順暢。

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