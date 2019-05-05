小琉球驚現海龜遭射殺 疑魚叉穿甲引眾怒

2019-05-05 10:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球周邊海域據估有高達200隻左右的海龜，不過，昨天下午卻驚傳有潛客疑似拿魚叉鏢海龜，只見海龜背甲上出現至少2個被破甲的痕跡，照片po上網，引發當地民眾及網友群起撻伐。

洪姓網友在臉書小琉球聯盟po文，指他們一行人昨天下午大約1點半回到當地美人洞上岸，先是發現海面有1隻奄奄一息的海龜，且身旁就躺著1具藍色的彈力魚叉，當下他們先把海龜抬上岸，並通報海巡跟警察。

他說，上岸後朋友告知疑似有看到1個穿著整套浮潛衣的男子曾拿著該被撿獲的魚叉下水，但其上岸後魚叉已不在手中，觀察傷勢，龜殼疑似就是被魚叉打穿孔。

洪姓網友悲憤指出，看著海龜一直很想呼吸，龜殼也一直噴出氣泡的樣子令人心疼，雖經海巡跟警察趕來並後送海龜到海生館救治，但海龜送達時早已死亡。

洪姓網友說，他po文是希望海巡及警察能就他們的目擊內容詳加追查並執法重懲，海龜是保育類動物，島上所有人都是被教育連摸都不行，但卻疑似被傷害致死，令人覺得非常痛心。

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