春吶人潮冷清損失慘重 有攤商做到一半跑去擺夜市

2019-05-05 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕「春天吶喊音樂藝術祭」（春吶）今年首度移師高雄，不料卻傳出人氣不如預期，冷清場面讓攤商最有感，有攤商直言「這次的春吶活動，真的是辦的很慘，人潮很少」，還爆料有人擺攤擺到一半，乾脆跑去夜市了。

春吶舉辦25年來，今年首度從墾丁移師高雄旗津，一連3天的活動從3日晚間登場，卡司陣容包括Hebe田馥甄，林宥嘉、本土饒舌團體玖壹壹等等，總共有近百組歌手樂團演出，不料今年人潮不如預期，場面與墾丁時期相比，冷清許多，低迷人氣令眾多攤販叫苦連天。

有攤商在臉書上直言：「這次的春吶活動，真的是辦的很慘，人潮很少」，周圍同行都飽受低迷人氣之苦，爆料有攤商還沒開市就下班，還有僅賣300到500元，甚至有春吶的攤商做到一半，索性跑去擺夜市了，不過該臉書貼文隨後刪除。

有媒體報導指出，攤商表示春吶租金很貴，但人潮冷清，「前兩天都沒生意，從白天等到晚上根本賺不回本。」有攤商稱以前旗津啤酒節一天可以賣到6、7萬，但春吶首日只進帳6、7千塊，有香腸攤準備了2千條的香腸，但4日上午卻只有賣了4條，坦承生意只能用「慘慘慘」來形容。

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