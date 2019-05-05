再傳虐龜！小琉球美人洞驚見海龜被魚叉刺破龜殼亡

2019-05-05 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕又虐龜？一名網友在臉書PO出一張，海龜疑似被人以魚叉刺破龜殼的殘忍照片，通報警方後海龜被緊急送往海生館，但仍不幸死亡。

男網友昨晚在「小琉球聯盟」PO文，他表示下午1點左右，和一群朋友到小琉球美人洞，豈料上岸時發現海面上有一隻奄奄一息的海龜，便第一時間聯絡了海巡人員及警方。

男網友說，受傷海龜的龜殼上疑似被魚叉穿孔，背上被開了一個大洞，傷口旁還有滲血的狀況，他表示「海龜一直很想呼吸，龜殼也一直噴出氣泡」，緊急送到海生館後還是無法挽救，到館前已無生命跡象。

男網友表示，海龜附近有一隻魚叉，其友人則指出，有看到一名身穿整套潛水衣的男子拿著該魚叉，但男子上岸後卻沒再看到魚叉，懷疑是該名男子所為，但由於沒親眼目睹整個行兇過程不敢確定，但 「我本人可以提供我所看到的跟手上的資料」，更呼籲民眾，海龜是保育類動物 連摸都不行，更何況是傷害。

網友回應「當下看小海龜越來越虛弱真的很sad」、「一定要抓出此等敗類，嚴懲不貸！」、「怎麼會有這種低能兒」、「抓到他也拿魚叉叉他，垃圾」、「滾出小琉球」。

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