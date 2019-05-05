經多日協調，龍井三德游泳池即日起恢復營運

2019-05-05 07:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市龍井區三德游泳池日前因經費與人力問題暫停營業，市府運動局與民代積極與代管的龍井游泳協會協調，並已添購水道繩設備，確保管理維護作業後，即起恢復營運。

運動局表示，龍井區三德游泳池歷年來委託龍井游泳協會代管，成效十分良好，早泳會員人數逐年成長。

但日前因為人力、經費問題暫停歇業，經市府和龍井游泳協會及民代共同召開協調會議解決，並以現有游泳池管理維護為基礎，添購水道繩設備，即日重新恢復營運。

參與協調的市議員林孟令表示，龍井區游泳池於108年01月由龍井區游泳協會代管合約到期，協會並於今年4月11日向運動局反應游泳池代管合約已到期，同時向他陳情，當下便即與運動局長聯繫，協會並在5月1日貼出公告暫停營運。

林孟令表示，他與運動局專委周崇琦3日及龍井區公所主秘卓翠香與龍井區游泳協會幹部召開協調會，他在現場要求游泳池暫由運動局派遣現場所需行政與救生員。

經過多次協調達成共識，三德游泳池昨天上午恢復營運，還給市民早泳的環境，運動局長李昱叡並前往關心，確認游泳池開放情況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/