外國人來台求醫增多 醫界：不排擠國人就醫權益

2019-05-05 06:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕越來越多外國人來台治病、健檢，有民眾擔心是否會影響國人就醫權益或排擠醫療資源；許多醫院人員認為，即使外國人來台就醫增多，但相比國人就醫數仍顯得很少，且部分外國人是做健檢或醫美，更不會影響一般民眾就醫權益。

以長庚醫院為例，林口長庚醫院院長程文俊接受本報訪問時指出，長庚醫院是收治最多外國病患的醫院，去年有高達三萬五千人次外國人到長庚治病，但佔總醫務量不到1%，不會排擠國人就醫。

新光醫院副院長洪子仁指出，他和各醫院討論有發現，東協國家的人來台就醫的確增加，加上去年開始衛福部推「一國一中心」政策，的確看到這個發展趨勢和樣態，但以新光醫院內部統計，外國人僅占醫務資源約1％，完全不會排擠國人的醫療資源。

他也提到，新光醫院今年取得在緬甸的「一國一中心」計畫，醫院的戰略目標是積極和當地醫療人員合作、將弱勢的當地病患接來台灣治療，再由媒體宣揚後，以吸引更多當地較富有的人來台治療，「政府應更重視國際醫療這塊領域的產值，台灣較日本還落後不少」。

國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光指出，這幾年健檢業務成長不少，來自世界各地的外國客很多，美國、日本、俄羅斯等國都有，像日本人大多是來台工作時安排健檢，國人會做的檢查包括心血管、癌症等，都是各國人會注意的項目。

陳皇光說，較特別的是中國客人，因語言相通、告知注意事項容易，因此高階的影像檢查和大腸鏡、胃鏡就會較其它國家的人做得多，且每年都會回來複檢，即使費用較貴也都能接受。

北投健康管理醫院行政副院長魏聰文指出，這幾年因應新南向政策，醫院到印尼、馬來西亞、泰國、緬甸和汶萊推廣健檢業務，且為了吸引穆斯林商機還做清真認證，應該兩個月後會通過。

魏聰文認為，政府在醫療簽證的核准上還可以改善，因為很多外國人來台就醫會需要照顧者陪同，若是很有錢的客戶多會請傭人照料，但常卡在需三等親內才能陪同的規定，建議可仿效日本開放照顧者來照顧病患、可提供半年簽證，應能吸引更多有錢的外國人士。

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