中國人來台求醫史上最多 衛福部：去年13萬多

2019-05-05 06:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕義大利媒體日前大篇幅報導台灣參加世界衛生大會（WHA）的困境，指出是因中國持續打壓，但每年卻還有仍10萬中國人來台就醫；但根據衛福部統計，去年高達13萬多人次的中國人來台求醫，是5年來最多。

就統計數字來看，去年外國人來台總就醫人次較前年暴增近11萬人次，達到歷史新高的41.4萬人次，且全世界各地區來台就醫人次都在成長；以往都是中國人來台就醫佔比最高，去年首度由東協十國拿下第一，這與政府推動新南向政策有關，其次為美洲地區、東北亞等，連歐洲、大洋洲和非洲等區域來台就醫人次都增加。

數據也顯示，自2016年蔡政府上任後，來台就醫總人次、各地區佔比都逐漸成長和變化，包括東協十國的人次和佔比逐年攀升，不再由中國獨占鰲頭，亞洲其它地區的佔比也越來越多。

全球知名的馬來西亞國手球王李宗偉去年罹患鼻咽癌，他選擇到林口長庚醫院治療，用質子治療戰勝癌症後已回國休養；阿曼皇室成員也曾到台北做健康檢查，還意外促成台灣水果首度進軍阿曼。

外國人來台就醫不會使用到健保，都需自費治療；很多人也選擇做醫美、健康檢查等，坊間還有專門做外國人生意的健檢中心，收費不便宜，但據了解，外國消費者看上的是台灣優質的醫療和檢驗水準。

亞洲其它地區如中東國家近年來台做醫療人次也穩定成長，雖然佔比僅1％多，但人次都上升；國內一些健檢業者看準穆斯林商機，還積極推動清真認證，希望拉到穆斯林客群。

有醫學中心等級醫院的主治醫師透露，很多中國人其實不信任當地醫療體系，寧願多花錢飛來台灣就醫，就診時也會和醫師抱怨中國當地的醫療水準太差，看病看了很久卻治不好，來台灣卻能得到妥善醫治。

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