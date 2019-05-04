2000長輩上街健走 百歲人瑞連6年參與

2019-05-04 22:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕長輩的毅力令人敬佩！弘道老人福利基金會一年一度的「爺奶Color Walk 青春練習曲」健走活動今在台北市大佳河濱公園舉辦，總共吸引了2000位長輩參與，其中唯二破百歲的潘成家阿公與黃立全爺爺更是連續6年參與，他們都完成了5公里的健走路程。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，健走活動的美意原本就是希望長輩們，能夠培養運動的習慣，並提供一個屬於長輩與家人都可以輕鬆走出健康的活動，這幾年來，在活動中看見了長輩的改變，持續用運動來延緩老化，而散發出的活力氣息，也一改長輩孤苦無活力的負面形象。未來會在活動中增加更多代間互動的元素，讓更多年青世代能夠陪著家中的長輩一起外出運動。

今年健走以校園為設計主題，將健走T恤設計為校園制服款，讓長輩能重溫年少時的學生生活，其中90歲以上長輩有70位，在復康巴士、無障礙計程車等車輛的接送下，共17間老人照顧機構，166位機構的輪椅長輩，由青年志工以一對一陪伴的方式，完成5公里的健走活動，今年的健走大使藝人鼓鼓呂思緯，也陪長輩走完全程。

而參與者年紀最長的，101歲潘成家阿公，弘道表示，他過去一直獨居在南港山區，在志工的陪伴下，不但學會寫字、認字，更積極參與弘道各式的活動，志工邀約阿公參與第一屆Color Walking健走時，一開始阿公推說自己關節老化走不久，無法參與。但在社工的鼓勵下，由志工協助推行輪椅的方式參加健走活動，第一年開心的達成3公里的目標。自從完成第一年的健走之後，潘阿公每年都非常期待弘道的健走活動，而每一年達陣時也都會許下明年要再參加的小小心願。

至於100歲的黃立全爺爺，弘道指出，可說是健走界的常勝軍，過去堅持日走萬步的他，相當認同健走可以帶來身體健康的理念，常常用「少肉多蔬、少鹽多醋;走出戶外、多走走路！」的健康秘訣與所有的長輩分享，鼓勵大家跟他一起走出家門，為健康動起來！今年黃爺爺除了帶領弘道內湖志工站的40位長輩一起參與健走外，更號召自己的3位女兒和他一起完成5公里的路程。

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