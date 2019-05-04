「第一次搭北捷」！中型犬興奮撐破購物袋 這下進不去了

2019-05-04 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕好萌！一名女網友今為了帶家中的中型犬坐台北捷運，特地將狗狗裝進一個大購物袋，避免露出身體違規，結果狗狗還沒進站前就興奮到把袋子弄破，頭跟腳頓時全暴露在外面，看起來就像是一個「會走的購物袋」，讓許多網友看了都笑翻，直說「這樣還能闖關成功嗎？」

女網友今晚在臉書社團「有點毛毛的」PO出照片並寫道，「第一次搭捷運～～～我好興奮哦」，從照片中可見，這隻狗狗在捷運站入口就已經把大購物袋撐破，露出頭在打哈欠，雙腳也完全踩在地上，若按照北捷攜帶寵物的規定，「動物之頭、尾及四肢均不得露出」，恐怕這回狗狗是無法和主人一同歡樂出遊的。

除了動物的頭、尾及四肢均不得露出外，北捷對於寵物車、寵物箱的尺寸也有規定，以不超過長55公分、寬45公分、高40公為標準，且包裝應完固，無糞便、液體漏出之虞；每1位購票旅客以攜帶1件寵物為限，警犬或導盲犬則不包含在上述規定內。

許多網友紛紛留言「突然看到袋子底部的四隻腳...我笑了」、「不能露頭啦XD」、「這行李長腳了」、「超可愛的」、「這招適合紐約地鐵，台灣捷運請不要這樣做」、「嗶嗶嗶你違規囉」，也有網友認為，「這張圖點出養米克斯的痛，因為米克斯多為中型犬以上，不管是推車或背包，對米克斯來說都很不方便」。

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