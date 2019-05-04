手指割傷硬躺「急診」6小時 中年婦為領保險被醫師轟出院

2019-05-04 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕新竹馬偕紀念醫院急診外科主任白永嘉，今在臉書分享一則「奧客」的故事，一名婦人因割到手指到醫院急診縫針，然而手術結束後卻為了多爭取一些保險理賠，堅持要在急診病床「躺好躺滿」6小時，白白占用床位，最後白永嘉仍把這名婦人轟出去，並直言他的「醫德」實在沒辦法留給這些人，霸氣的舉動吸引近3萬名網友按讚。

白永嘉今在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛」PO出這則故事，他說，這名中年婦女手指縫完三針後，表示手指還很不舒服，要在急診病床休息一下，結果過了一小時護理師去看她，她卻以要申請保險為由，堅持要在急診病床「躺好躺滿」6小時，直到下午4點家人來才要離開。

由於該婦完全無視急診室還有許多病人等著床位，連醫師和護理師聯合起來苦勸她「醫院細菌多回家休息比較好」，都還反嗆醫生「沒醫德」，白永嘉最後一氣之下，便非常兇的對該婦說：「起來！回去！這床有別人要躺！」這才終於把婦女趕下床請回家。

「我的『醫德』實在沒辦法留給這些人！」白永嘉表示，平時他對病人和家屬都相當客氣，但少數奧客一直傷害台灣的醫療環境，濫用救護車、健保，甚至亂罵醫護人員，面對這種人他也只能更加強勢，才能保護醫護和急診其他病人。

許多網友看完文章後都贊同醫師，紛紛留言「我去急診都巴不得快點看完回家休息」、「把醫療留給更需要的人是絕對正確的」、「請她去太平間躺到爽」、「在美國病人是急著要走，因為每留一秒錢是幾百幾百在跳的」、「拜託珍惜台灣健保資源好嗎」、「如果是護理人員去肯定被投訴」。

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