桃園市表揚模範母親有彩蛋 小英總統來頒獎

2019-05-04 22:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今天舉行模範母親表揚活動，共有45位母親接受表揚，其中，吳導君因眼部黃斑病變領取殘障手冊，仍熱心地方公益，還擔任巡守隊幹部、視障輔導協會常務理事，更當選中壢區仁德里長；潘依璇年方24歲就洗腎，仍扮演好媳婦、好媽媽角色，行有餘力更幫助腎友走出陰霾。

鄭幸霞的孩子腦性麻痺，為了全心照顧小孩，她放下事業陪著孩子進行早療復健，如今孩子讀大學還擔任幹部、積極參與社團活動，而鄭幸霞重返職場後還投入公益活動，幫助更多的腦麻家庭。

葉玉珠育有兩女，長女罹患憂鬱症，次女則是輕度智障，尤其是次女求學過程格外艱辛，她不辭辛勞，耐心與學校溝通，不但讓孩子順利完成學業，還能穩定工作、樂在其中，她還兼任智障者家長協會志工，大愛精神令人欽佩。

曾萃華罹患小兒麻痺行動不便，與同為身障者的先生分別從事裁縫、鐘錶修理工作，胼手胝足共同努力，如今是三代同堂，曾萃華和先生還投入志工行列，時常關懷訪視需要幫助的人。

劉育町小兒子患有自閉症，她還特別學開車接送小孩進行早療，也積極參與特教、自閉症等相關社團，集結更多家庭投入公共活動。

林雅萍投入寄養家庭19年，無論身心障礙、過動症、受虐或失依兒少，她都能配合社工的工作，舉凡就醫、諮商、返家會面接送，總是親力親為，從不喊苦，陪伴孩子重拾自信。

模範母親表揚在桃園市婦女館舉行，總統蔡英文蒞臨現場，與桃園市長鄭文燦逐一頒獎給45位模範母親。蔡總統致詞時也提到，為減少民眾負擔，個人綜合所得稅幼兒學前特別扣除額從2萬5000元調高到12萬元，身心障礙扣除額也從12萬8000元調高為20萬元，今年5月的繳稅季，很多民眾都有感，在托育方面，政府會持續增加公立幼兒園的數量，補助公共化幼兒園，鼓勵私立幼兒園加入準公共化政策。

鄭文燦說，45位模範母親中，有許多位母親走過人生的辛苦、克服命運的挑戰，有的母親則擔任社區志工、投入各種社會工作，展現出偉大母愛的各種樣貌，也感謝蔡總統前來為模範母親頒獎，相信這樣的感動時刻，能為現場每個家庭留下最美好的回憶。

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