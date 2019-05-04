彰化花壇虎山巖金針花爆紅！人潮爆滿 停車場停滿滿

2019-05-04 20:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕賞花要趁早！今年爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海，吸引來自各地民眾來賞花，金針花爆紅，人潮爆滿，連停車場也跟著停滿滿，許多人為了搶清晨最佳賞花時分，讓通往虎山巖也跟著塞車，預計母親節前的假日，都將維持賞花盛況。

縣議員李成濟表示，今年花壇虎山巖金針花海太紅了，許多人以往都聽說花東金針花很漂亮，但一直都以路途遙遠為由，沒有機會去看，如今花海就在平地，讓很多人都專程來看金針花，來拍金針花。

李成濟說，有的人則是吃過金針，但沒看過金針花，所以也非常好奇，其實，金針花苞可以吃，金針花也很漂亮，同時兼具食用與觀賞價值。

由於花壇虎山巖金針花，花期約1個月，李成濟說，想要賞花的民眾要把握時間，金針花雖然不怕雨，但花期無法用人工來延長，建議想要賞花的民眾，母親節前來賞花，如果平日有空，最好是平日來賞花，才不會在假日跟著人擠人。

李成濟說，今年花開得比去年好，預計明年將會更漂亮，因為「數大便是美」，明年的黃金花海將會更壯觀，一旦錯過今年，就只能期待明年的花海了。

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