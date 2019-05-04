40歲起獨扛家計養子女 百歲單親媽范炳妹獲模範母親表揚

2019-05-04 20:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所今天舉辦苗栗市2019模範母親表揚大會，由市長邱鎮軍主持，向由各里推薦的28位模範母親，獻上表揚狀及鮮花，並預祝全市的媽媽們，母親節快樂；其中大同里將屆百歲的里民范炳妹，40歲起一肩扛起家計，獨力撫養子女成人，受推薦為全縣模範母親。

范炳妹從小備受寵愛，28歲出嫁，原為家庭主婦，但40歲時，丈夫因生意失敗，頹廢喪志一蹶不振，她挑起家計重擔，替人幫傭；43歲時，更承受喪夫之痛；雖人生經歷許多辛酸、無奈及困難，她都勇敢面對，不僅教養子女有成，繼而孫子輩也不負所望成為國家棟樑，足為母親楷模，今年將屆百歲的她，現由長女全職照顧，安享天年。

除了范炳妹，今年接受表揚的模範母親，分別為維新里湯邱壬妹、新川里葉邱月香、清華里謝彭月蘭、綠苗里何吳良妹、勝利里江劉新妹、新英里曾林櫻嬌、南勢里林滿圓、福麗里邱胡玉珍、玉清里徐毓英里、文山里邱香妹、新苗里陳徐蘭英、中苗里宋江喜妹、青苗里劉林桂英、嘉新里梁李貴香、玉苗里張富美、上苗里林李阿梅、北苗里陳吳美蘭、福安里楊黎玉連、高苗里姜玲資、玉華里謝彭秀榮、水源里柯玉筆、建功里潘碧蘭、恭敬里林璧玉、嘉盛里湯惠英、福星里傅秀香、文聖里林邱鳳嬌、維祥里劉鍾考香。

苗栗市公所今天也辦理溫馨家庭的表揚，分別由張紫纓、邱姵樺、羅玉珍、鄧宛怡等4個家庭的媽媽們代表接受表揚，她們也都不被人生種種困境打倒，家人成員們互相支持且和樂團結，以樂觀積極的態度面對人生，給予社會大眾正向的啟發。

邱鎮軍說，每一位接受表揚的母親都堪為天下母親典範，她們不僅相夫教子，還經常擔任義工，對家庭、子女也都善盡照顧的責任，可說是社會安定最重要的支柱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/