苦過來的媽媽助唐寶寶單親家庭 99歲鄧志明獲選模範母親

2019-05-04 19:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區公所今天表揚模範母親，其中，99歲的鄧志明年輕時代織毛衣補貼家計養大子女，家庭環境改善後，體諒弱勢者辛勞，將未自住房屋以低於市價租給唐氏症單親家庭，鄧志明說，自己也是苦過來的媽媽，所以「自己錢夠用就好，可能幫助有需要的人最好」。

新店區公所今天在大豐社福館舉行「新店區性平模範母親表揚暨慶祝大會」，表揚15位模範母親，主辦單位與景文科技大學合作，設計10公尺長的延展舞台，要讓平常在家洗衣煮飯、為家事操勞的模範母親也能在舞台燈光照耀下、亮麗現身，讓辛苦的媽媽們開心一下。

今年的模範母親中，年齡最長的是民國10年出生的鄧志明，她在民國38年與丈夫隨國軍來台，帶著兩個皮箱來台灣重新開始。丈夫當軍人薪水微薄、難以維持家庭所需，鄧志明利用晚上幫他人代織毛衣補貼家用，養大子女，子女長大後都有所成就。

新店區長林煌源說，鄧志明生活環境無虞後，體諒弱勢民眾辛苦，將未自住房屋以低於市價出租予唐氏症小孩的單親家庭，她刻苦耐勞、勤儉持家，熱心助人的精神，為模範母親的典範。

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