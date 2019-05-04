就業博覽會特設「彩妝開運區」 助求職者亮麗自信找工作

2019-05-04 18:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高市勞工局舉辦就業博覽會，特設「彩妝開運區」，協助求職者亮麗自信找工作。

高雄市勞工局為協助大高雄地區有尋職及轉職需求的勞工朋友們能順利找到工作，今（4）日下午在駁二藝術特區蓬萊B6倉庫，舉辦大型就業博覽會，共有台灣高鐵、GU（極優服飾）、GOGORO（茁壯創能）等40家廠商，提供超過1100個工作機會，現場並設立「求職彩妝」專區，協助求職朋友增加好氣色，求職更加分。

勞工局王秋冬局長指出，勞工局貼心的將廠商屬性分為4大徵才主題專區，分別為「創遊在高雄」中有多家知名觀光、交通運輸業者；「潮流品生活」有各式服務業廠商；「臻味好時尚」包括餐飲及旅宿業者；以及「科技在身邊」有科技、電子等多家廠商，現場也特地為求職朋友提供「求職彩妝」、「轉運塔羅好好玩」的服務與活動，並設有諮詢服務專區提供一對一的諮詢服務，希望讓有意找工作的市民朋友，能收穫滿滿，不虛此行。

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