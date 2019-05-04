南投山區野生台灣一葉蘭盛開 保育人士保密怕被盜採

2019-05-04 18:26

〔記者佟振國／南投報導〕時序入夏，高海拔山區也進入花季，除了高山杜鵑，還有隱身在僻靜山林間的台灣一葉蘭，最近保育人士即在南投縣的某片山林內親睹大片台灣一葉蘭開花盛況，翠綠山林間開滿紫色花朵，令人驚豔，由於野生台灣一葉蘭常遭盜採破壞，保育人士對於地點則是相當保密，就怕遭不肖人士毒手。

每年春末夏初，合歡山群峰的玉山杜鵑盛開，藍天青山搭配紅白相間的花朵，吸引許多遊客甘冒塞車之苦上山賞花，其實大合歡山區還有更嬌貴的花朵隱身其間，就是台灣一葉蘭，最近就有保育人士在海拔約2300公尺的山林間，發現大片盛開的台灣一葉蘭，直呼眼前美景讓人忘卻長途跋涉的疲憊。

林務局南投林管處表示，台灣一葉蘭為台灣特有植物，又稱為台灣獨蒜蘭、台灣慈姑蘭、山慈姑，主要生長在海拔1500至2500公尺的中高海拔山區，每年春、夏季開花，入秋後以球莖冬眠，因為只發一葉而得名。

南投林管處指出，除了阿里山、溪頭等地有台灣一葉蘭族群分布，大合歡山區透過積極巡守復育，近幾年也有穩定的族群數量，巡山人員也有觀察記錄到野生台灣一葉蘭大量開花，族群數量約4至6萬株左右。

由於台灣一葉蘭過去遭大量盜採破壞，目前在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，被列為（VU）易危物種，棲地需要妥善保護，才能儘量避免人為干擾與破壞。

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