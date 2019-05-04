走過兩甲子歲月 馬公國小歡喜慶生

2019-05-04 20:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公國小走過二甲子歲月，今天由身兼校慶籌備主任委員的縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等貴賓，共同揭開校慶序幕；傑出校友張宗元捐贈100萬元做為馬公國小發展國際教育的基金，由校長吳妙娟代表接受。

澎湖最古老的學校馬公國小，創設於1900年（明治33年、光緒26年元月），光復後正名為「馬公國民學校」，民國57年8月改為「馬公國民小學」。歷年來已孕育2萬多名畢業生，澎湖縣長賴峰偉也是馬公國小畢業，剛好馬公國小一甲子入學、二甲子擔任校慶籌備主任委員，也是奇妙的緣分。

今年欣逢120週年校慶，校方舉辦「領航二甲子．緣繫世代情」校慶系列活動，有「感念馬公國小、感恩歲月」照片史料展、視覺藝術作品展、感恩玩遊會、活力四射－尋根踩街活動、學校運動大會暨親子趣味競賽、「夜空饗宴」露天聯歡餐會、出版「領航二甲子專輯」等。

第22屆畢業校友張宗元捐贈100萬元做為馬公國小發展國際教育的基金，校長吳妙娟說，學校會善用這筆基金建置更完善的教學設施，為國際語文能力奠定基礎，營造優質學習環境。馬公國小領航二甲子，一棒接一棒，培育孩子敦品勵學，造就傑出人才，感念馬公國小，感恩歲月，感謝一路扶持馬公國小的長官貴人們，讓孩子能幸福洋溢地學習成長。未來也會持續以教育愛與使命感，永續馬公國小的榮光。

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