不離不棄照顧漸凍人丈夫及輕障兒 林枝品獲模範母親表揚

2019-05-04 19:48

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金山區模範母親林枝品是家中唯一的經濟支柱，除了上班還要照顧漸凍人丈夫，以及輕度身心障礙的長子，數年來無怨無悔，今天下午接受公開表揚，贏得滿場掌聲。

金山區公所今天下午舉行模範母親表揚，共表揚林枝品、曾秀鳳、楊李春香、黃呂阿玉、簡江秀、蘇阿麵、簡林真、林吳千枝、何徐質、郭張含笑、倪郭金連等11位模範母親代表，林枝品在兒子沈家維的陪伴下出席領獎。

沈家維在頒獎時深情告白，他說，父親是漸凍人，6年前發病時，他與姊姊、妹妹都還在讀書，完全不知如何面對這突來變故，但母親一肩扛起照顧家人責任，除了白天工作，回家後還要幫忙擦澡、按摩、抽痰、餵食等，奔波有如蠟燭兩頭燒，卻從不喊苦喊累，「如果有能力，會希望照顧、保護媽媽；如果有下輩子，還是想當媽媽的小孩！」

金山區長陳國欽說，林枝品的丈夫罹患罕見疾病，四肢全癱，口不能言，仰賴鼻胃管與呼吸器維生，為了能與丈夫溝通，林枝品還製作寫滿注音符號的小紙板，讓丈夫能把想說的話轉成注音，一字一字眨出來，她留下的慈輝美德，堪為典範。

金山區公所說，林枝品目前是公所公園公廁清潔的外包員工，在包商老闆同意下，也帶著兒子沈家維一起工作，兩人薪水3萬多元，並領有身障津貼，大女兒在溫泉飯店打工，小女兒還在唸書，都很爭氣、懂事，幫忙分憂解勞。

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