「產業徵才博覽會-智慧機械在台中」 釋出2400多個職缺

2019-05-04 18:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕經濟部4日於大台中會展中心舉辦「產業徵才博覽會-智慧機械在台中」，共計有100家以上廠商參與，提供2400個以上的職缺，6成以上職缺薪資可達4萬以上，吸引了許多求職者到場。

今天的參加徵才的中部知名業者有上銀科技、千附實業、台灣引興、巨大機械、永進機械、旭東機械、東捷科技、為升電裝、廣碩鞋業、橋椿金屬、寶成工業等一百多家，更有不少企業現場進行初步面試。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，中台灣是台灣智慧機械的重鎮，成為影響全世界的黃金60公里，希望有更多人才投入機械產業，共同打拼。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，在經濟部、產業公會與企業攜手合作推動「智慧機械產業推動方案」的努力下，已經有了豐碩的成果，包括我國機械業產值已於106年突破兆元，107年更續創新高，達到新台幣1.18兆元。

經濟部表示，機械產業成長也帶動人才需求暢旺，根據經濟部未來3年重點產業人才調查及推估，近年機械產業專業人才需求將持續推升，預估109年至110年平均每年新增需求數約為9000人。

中台灣為我國機械產業重鎮，因此本日活動特別以智慧機械為主題辦理，設攤的100家廠商就有67家為機械相關廠商，可見機械產業發展帶來了更多的在地就業機會。

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