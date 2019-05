「國際星戰日」在台南 黃偉哲：民進黨像絕地武士

2019-05-04 17:39

〔記者洪瑞琴/台南報導〕南市5月4日歡慶「國際星戰日」,台南文化中心舉辦闖關遊戲,台南市長黃偉哲扮「天行者」與影迷們同樂,他幽默說,自己最喜歡「星際大戰」電影劇中的智能小機器人角色很可愛,記者詢問若以星際大戰角色來比喻這次總統大選,黃偉哲秒答「民進黨較像絕地武士」,最終能以原力戰勝黑暗。

5月4日是全球各地非官方發起的星戰慶祝活動,定為國際星戰日,其原因來自於《星際大戰》電影中的一句經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),影迷取其諧音,變成「於5月4日與你同在」(May the Fourth be with you)。

市府舉辦一連串活動歡迎民眾遊台南,共度國際星戰日,首先是扮星際大戰角色可免費暢遊台南各古蹟,今天在台南文化中心安排「星際大戰五部曲:帝國大反擊」電影交響音樂會,以及「星戰闖關樂」遊戲關卡,吸引民眾參與。

市長黃偉哲更扮「天行者」,在影迷cosplayer(角色扮演者)的大陣仗下進場,他還化身闖關遊戲總關主,在每個關卡親自示範遊戲玩法與大小朋友同樂,玩得滿頭大汗,不禁自嘲是玩整人遊戲,現場許多民眾與他合照,宛如成了巨星偶像!

相關影音

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/