「國際星戰日」在台南 黃偉哲：民進黨像絕地武士

2019-05-04 17:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市5月4日歡慶「國際星戰日」，台南文化中心舉辦闖關遊戲，台南市長黃偉哲扮「天行者」與影迷們同樂，他幽默說，自己最喜歡「星際大戰」電影劇中的智能小機器人角色很可愛，記者詢問若以星際大戰角色來比喻這次總統大選，黃偉哲秒答「民進黨較像絕地武士」，最終能以原力戰勝黑暗。

5月4日是全球各地非官方發起的星戰慶祝活動，定為國際星戰日，其原因來自於《星際大戰》電影中的一句經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），影迷取其諧音，變成「於5月4日與你同在」（May the Fourth be with you）。

市府舉辦一連串活動歡迎民眾遊台南，共度國際星戰日，首先是扮星際大戰角色可免費暢遊台南各古蹟，今天在台南文化中心安排「星際大戰五部曲：帝國大反擊」電影交響音樂會，以及「星戰闖關樂」遊戲關卡，吸引民眾參與。

市長黃偉哲更扮「天行者」，在影迷cosplayer（角色扮演者）的大陣仗下進場，他還化身闖關遊戲總關主，在每個關卡親自示範遊戲玩法與大小朋友同樂，玩得滿頭大汗，不禁自嘲是玩整人遊戲，現場許多民眾與他合照，宛如成了巨星偶像！

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