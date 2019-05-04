海神改裝？這機車「超瞎趴」 活像海底打撈上岸

2019-05-04 16:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕台中市民王文宗，今騎車到南投縣郊遊，惟騎乘的機車，卻因仿舊華麗古董裝飾，吸引路過民眾駐足欣賞，整部機車雖充滿鏽蝕顏色，猶如從海底打撈上岸，不過近看裝飾細節，卻有著濃濃宗教色彩，就有民眾戲稱是海神改裝，也有人說像極了越野戰車，成為街頭「超瞎趴」亮點。

王文宗表示，改裝機車是興趣，因喜愛美國嬉皮文化，以及本身宗教修行緣故，才著手裝飾機車，車款原形是山葉（YAMAHA）SR150，在10多年前購買中古車改造，前前後後投入不少心力，以合金、塑膠、漆、膠等材料，還有水晶裝飾而成。

打造這輛車的靈感，可說是他與神佛交流而來，由於本身沒有學過美術，連畫畫都不太在行，但每次在裝飾機車時，卻都會有靈感出現，隨著車體裝飾逐漸成形，也將他想傳達的美國嬉皮返樸歸真，以及地球、外星古文明想法具象化，裡頭甚至有釋迦牟尼、上帝之眼等立體圖騰，他希望復古機車能成為他與民眾交流的媒介，藉此傳達行善、適時放鬆自我，以及找回純真的精神。

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