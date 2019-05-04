跟拍黑熊野放 民團：內政部及壹電視應公開道歉

2019-05-04 15:21

〔記者楊綿傑、吳亮儀／台北報導〕壹電視拍攝黑熊野放獨家新聞爭議持續，今台灣媒體觀察教育基金會、台灣黑熊保育協會發布聯合聲明，批評內政部不該介入新聞編採的分際，指責壹電視已違反新聞專業倫理，要求兩者應公開道歉。

聲明指出，根據林務局所說，《壹電視》採訪團隊是受空勤委託，「記錄黑鷹直升機接受勤務分派後，相關人員整備之過程，並將搭配空勤花蓮基地相關介紹製作專題」。聲明認為，內政部委託《壹電視》製作新聞專題，明顯逾越「政府不該介入新聞編採」的分際，已危害新聞做為監督政府的「第四權」的功能及價值。因此，要求內政部必須主動公開委託製作新聞專題之相關資訊，檢討缺失。並就上述傷害新聞專業自主之行為道歉。

對於《壹電視》的部分，聲明中表示，《壹電視》採訪團隊以內政部人員之名，行新聞採訪之實，排擠野放工作人員之作業，暴露黑熊野放地點。不僅嚴重影響黑熊野放工作，透過偽裝、隱瞞媒體身分進行跟拍，已違反新聞媒體之專業倫理。因此呼籲《壹電視》，亦應就違反新聞倫理之爭議，公開道歉，並檢討相關缺失，避免相同狀況再度發生。

橄欖綠聲明全文：

針對近日（5/2日）《壹電視》透過內政部安排，登上空勤總隊直升機，全程跟拍南安小熊「妹仔」野放過程引發之爭議，不僅嚴重影響黑熊野放作業，其中《壹電視》受內政部之託製作新聞專題，已逾越政府不該介入新聞編採的分際。偽裝內政部人員身分，跟拍野放過程取得獨家新聞，更已違反新聞專業倫理。絕非只是徐國勇與內政部所言，「媒體安排不周延」、「溝通執行不夠完善」之問題。對此，我們有以下兩點主張：

1.根據林務局5月2日發出之〈林務局針對南安小熊野放過程有媒體跟拍事件說明〉指出，《壹電視》採訪團隊系受空勤委託，「記錄黑鷹直升機接受勤務分派後，相關人員整備之過程，並將搭配空勤花蓮基地相關介紹製作專題」。我們認為內政部委託《壹電視》製作新聞專題一事。明顯逾越「政府不該介入新聞編採」的分際。已危害新聞做為監督政府的「第四權」的功能及價值。因此，我們要求內政部必須主動公開委託製作新聞專題之相關資訊，檢討缺失。並就上述傷害新聞專業自主之行為道歉。

2.據《NOWnews今日新聞網》報導，《壹電視》採訪團隊於黑熊野放時，以「內政部隨行人員」身分登上直升機，進而取得獨家新聞畫面。我們認為《壹電視》採訪團隊以內政部人員之名，行新聞採訪之實。排擠野放工作人員之作業，暴露黑熊野放地點。不僅嚴重影響黑熊野放工作，透過偽裝、隱瞞媒體身分進行跟拍，已違反新聞媒體之專業倫理。因此，我們呼籲《壹電視》，亦應就違反新聞倫理之爭議，公開道歉。並檢討相關缺失，避免相同狀況再度發生。

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