跪幫媽媽擦護手霜 溫馨感人的模範母親表揚

2019-05-04 15:11

〔記者許國楨／台中報導〕母親節腳步近了，台中市南區公所今天舉辦模範母親表揚活動，媽媽們都盛裝打扮由親友團陪同熱鬧出席，還特別安排子女為媽媽按摩擦上護手霜乳液，現場許多子女都跪下，感恩媽媽為家庭的付出，氣氛溫馨又感人。

這場表揚活動今天上午在南區公所大禮堂舉行，由區長洪峰明主持，共表揚27位模範母親，包括代表市長盧秀燕出席的水利局長范世億，還有立委黃國書、市議員邱素貞，以及南區各里長等人，都到場祝賀模範母親佳節快樂。

其中年紀最年長是今年91歲的福興里張徐彩秀，因家貧自幼送給人家當養女，20多歲與先生結婚，育有4女1男，因無法見容於當時重男輕女的大家庭環境，飽受歧視，舉家搬遷外地租屋打拚。

張徐彩秀回憶說，「當時兩手空空，一無所有，連一雙碗、一雙筷都沒有，甚至連一把菜刀，還需要向鄰居商借」，儘管生活清苦，她憑藉永不放棄的精神，縮衣節食，還四處借貸，協助丈夫經營運輸事業，拉拔孩子長大，目前兒孫滿堂共26人，而她生活樂觀不向命運低頭與為家庭認真、執著的信念，讓鄰里敬佩不已。

邱素貞致送「慧慈賢淑」匾額與康乃馨，祝模範母親佳節快樂外，還與江川里長江洪美梅合唱一首「阿母的手」，藉由歌聲表達對普天下母親的敬意與謝意，邱素貞表示，母親在家庭裡扮演桶箍的角色，許多職業婦女，身兼家庭照顧與事業工作的責任，為了生活兩頭燒，非常辛苦，建議市府推動設置民營托嬰中心、公共幼兒園，以及親子館以減輕婦女的照顧負擔。

此外主辦單位除提供社區媽媽才藝表演，帶動現場氣氛外，特別安排子女為媽媽按摩擦上護手霜乳液，許多子女都跪下，感恩媽媽為家庭的付出，氣氛溫馨感人。

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