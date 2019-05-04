亞洲大學參加「2019馬來西亞發明展」獲5金6銀2特別獎

2019-05-04 14:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲大學學生參加「2019馬來西亞發明展」獲得5金6銀2特別獎；其中2金1銀，是專為亞大附屬醫院而創意發明的醫療產品，其中已商品化上市的金牌作品「亮眼儀」，更獲沙烏地阿拉伯的大會特別獎。

馬來西亞第30屆發明展共有20個國家1000多件作品參加，亞洲大學有11件作品參賽，榮獲5金6銀，其中獲有2個獲得金牌的作品，又獲得2個特別獎。

獲金牌及沙烏地阿拉伯大會特別獎的視力訓練「亮眼儀」，是生醫系博士生林芮宇作品。

林芮宇表示，「亮眼儀」是一種透過物理治療刺激大腦的視力訓練儀器，利用聲波刺激大腦視覺處理區塊，以及眼圈穴道，達到人體針灸效果。實驗證明，每天30分鐘，一星期3次，3個月後對近視及老花眼，有明顯改善效果。

另一作奪金的作品是「氧氣罩收音溝通系統」是醫療類，得獎的商品系學生鄭安佑。

鄭安佑表示，因常見戴氧氣罩病患，聲音微弱，溝通困難，因此發明團隊在氧氣罩外連結電子裝置收音，再結合行動裝置APP，病患只需要簡單發言，就能將訊息傳遞到APP手機螢幕上。例如，病患說出「水」，APP就會出現「水」或圖像。

另外商品系蘇琳筑、謝宜均的金牌作品「改良曬衣架」，是大會生活用品類的唯一金牌，是件革命性的改良。

一般鐵製衣架很容易因吊掛衣物，致使水平橫桿凹陷難用，兩人研發在水平橫桿上加裝橢圓桿件，件上有數個圓形凸點，可在水平橫桿上滑動。

使用者將衣物披掛於水平橫桿上有穩定功能外，取下時也因橢圓桿旋轉滑動，減輕承受外力，使衣架不變形，便宜、堅固又好用，已可商品化。

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