模範母親表揚 子女幫忙「護手」表孝心

2019-05-04 14:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市山上區公所今天舉辦模範母親表揚活動，除了頒獎之外，也安排子女們幫媽媽擦護手霜，疼惜那雙辛苦做事的手，表達感恩與孝心。

表揚大會在明和里活動中心舉行，9位模範母親受獎，家人上台獻花，兒孫們一起拍照，開心合影，留下珍貴的溫馨畫面。

公所還安排子女表達感恩的儀式，為母親一生辛勞的雙手，擦上護手霜，並輕柔地按摩，向媽媽致謝，現場氣氛溫馨。

區長余基吉表示，因國情的關係，多數子女都不擅對自己母親說出感恩的心情，今年特地在表揚大會上安排這個橋段，勇敢表達的感謝與祝福。

余基吉也提醒為人子女，不管在佳節或平日，都應時常對母親表達感恩與關懷，愛要及時，珍惜、把握孝順的時機。

區公所提報平陽里陳劉玉雲參加市政府慈暉媽媽表揚，今年85歲的她，是典型的傳統婦女，稱職扮演夫婿的賢內助，讓家人無後顧之憂；當初里內石子崎道路拓寬時，自願奉獻家中田地，造福人群，值得推薦、表揚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/