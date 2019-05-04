母親節還沒到 這個鄉一口氣表揚模範母親、模範父親...

2019-05-04 13:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕母親節前夕，褒忠鄉公所今天一口氣表揚模範母親、模範父親及鑽石婚，並由鄉長陳建名一一奉茶，牽手陪長輩走過紅地毯，熱鬧滾滾。

褒忠鄉公所今天褒忠國小禮堂舉辦聯合表揚活動，不僅表揚模範母親，包括模範父親及重陽節鑽石婚都一併舉辦，鄉長還親自為每個受獎者奉茶、獻花，氣氛熱絡。

褒忠鄉公所表示，經由各村推薦，今年全鄉遴選出9位模範母親、9位模範父親、10對鑽石婚夫妻及2位孝行楷模接受表揚。

褒忠鄉長陳建名表示，褒忠鄉是雲林縣人口數最少也是最小的鄉鎮，總人口數約1萬2000多人，主辦單位才會規劃把模範母親、模範父親、鑽石婚及孝行楷模等表揚活動集中舉辦，一來可以更加盛大熱鬧，二來方便外出子女集中假期返鄉陪伴雙親參與活動，又可節省活動經費，一舉數得。

83歲的吳三桂及81歲的妻子吳許雲英，結縭64年，是今年鑽石婚表揚中最年長者。

吳三桂說，「百年修得共枕眠」，夫妻牽手超過一甲子的歲月，從滿頭黑髮到白髮蒼蒼，從青春活力到如今年邁衰老，但心手相連共同扶持一個家庭，是他覺得這輩子最幸福的事，相較現今社會離婚率攀升，家庭教育問題層出不窮，老夫妻的相處哲學值得大家省思。

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