南山中學親子感恩園遊會 捐9395公斤白米助弱

2019-05-04 14:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市南山高中今天舉辦母親節感恩親子園遊會，師生化小愛為大愛，共計捐助9395公斤白米給安得烈食物銀行，由安得烈慈善協會理事長羅紹和代表接受，並協助將白米轉送到有需要的民眾手中，校方同時舉辦第3屆「欣得鈕雕藝術比賽」，所有作品在南山藝廊展出。

南山高中校長蔡銘城說，學校希望學生能夠從生活中培養知福惜福的觀念，因此每年都會辦飢餓路跑活動及感恩園遊會，讓大家懂得努力上進，也要能回饋社會。

校方今天舉辦園遊會，除了各班學生的才藝表演和活動攤位，學校也公布今年的愛心白米募集成果，原本預定要募集3千公斤白米，但是在學生、家長和校友會的熱情贊助下，共募集到9395公斤白米，捐給安得烈慈善協會運用，基金會理事長羅紹和到場向師生們致謝，因為大家的慷慨解囊，讓許多弱勢家庭能夠填飽肚子。

第3屆「欣得鈕雕藝術比賽」上午在南山藝廊舉行開幕暨頒獎典禮，「鈕雕」是對印章石材的雕刻工藝，共有作品22件，榮獲特優作品有黃心音、陳沛逸、劉賢明、朱淑霞4人，朱淑霞同時榮獲新人獎。

蔡銘城說，得獎作品將於南山藝廊展出20天，盼能結合校內藝文課程，以作品導覽從其歷史來源、匠師流派、製作經過、風格特色與學生進行對話，強化學生對傳統藝術的認識與了解，也對社區文藝氛圍有貢獻。

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