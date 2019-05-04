竟然偷接電充手機！ 玉山山屋反覆毀損 玉管處籲自制

2019-05-04 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕玉山國家公園內有15座山屋，可供山友作為急難救助或稍作休息的空間。現在卻傳出有少數遊客為了充手機、煮泡麵，竟然私接山屋內的線路，造成其電力設備毀損，也讓維修志工疲於奔命。玉管處呼籲遊客自律，不要為了私利影響多數山友權益，危害公共安全。

綜合媒體報導，玉管處副處長林文和表示，自去年起，陸續有圓峰山屋、拉庫音山屋、中央金礦山屋等等，因為遊客偷接電力線路，導致山屋照明設備毀損。甚至還有修復完畢後不到半年又再度被破壞的，讓部分山友紛紛反映，怎麼玉管處好像都沒在維護，實在非常無奈。

林文和強調，這些山屋都分布在不易到達的深山中，維護工作全靠80多名志工努力，且其中有水電專長的僅僅10人，一旦電力設備又壞掉，重擔就全落在這10個人身上。更何況，上山維修山屋路途遙遠、曠日費時，以南二段為例，一次維修就得花上15天。

林文和說，這些偷接電的行為通常是為了充手機、用電水壺煮泡麵，也有單純好奇而不慎破壞的遊客。由於近來的毀損狀況相當離譜，玉管處的維修能量根本趕不及山屋被破壞的速度，只好再次站出來呼籲極少數遊客自制，不要為了私利破壞公共設備，把資源留給急難時需要幫助的山友們。

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