公館藝術文化節 千人彩繪樂陶陶

2019-05-04 12:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕已經邁入第四年的苗栗縣公館鄉藝術文化節活動，今天起一連兩天在苗栗特色館登場，千人彩繪昨天率先登場，報名民眾均可獲免費的陶器參與彩繪，近距離體驗陶藝與客庄文化，共有千人參與盛會，場面熱鬧。

率先登場的千人彩陶樂在三太子電音開場後，民眾自己動手彩繪造型討喜的陶瓷貓頭鷹筆筒，在筆筒上彩繪自己喜歡的顏色，不只趣味還有文化傳承意涵，民眾難得體驗以往客庄的陶瓷彩繪，活動依開放十分鐘就額滿，可見盛況。

不少家長今天都帶著小朋友參加，大家互相討論如何上色，以及選擇喜愛的顏色，場面溫馨熱鬧。有小朋友說，貓頭鷹筆筒很可愛，要畫得漂漂亮亮帶回家用。

苗栗縣長徐耀昌、公館鄉長曾美露等人昨天也拿起畫筆彩繪貓頭鷹與民眾同樂，曾美露表示，目前公館藝術文化節已經打開知名度，希望有更多人能認識公館客庄的藝術與文化。

另外，活動兩天期間，苗栗陶瓷博物館也開放「柴燒陶土樂作品展」供民眾參觀，展覽期間還有解說員解說，帶領民眾認識陶的歷史與文化，還有免費陶笛彩繪供民眾體驗。

今天下午將安排客家技藝競賽，包括跌聖筊等項目，由公館鄉各村組隊角逐團體榮耀與獎金。

現場也規畫創意農村市集，提供在地小農展售平台，讓更多人認識到苗栗縣優質的農產品。

明天登場的則是公館好聲音客家歌唱大賽，希望能積極推廣客家歌曲，讓客家山歌與流行曲目與民眾同歡。而曾獲金曲獎最佳客語演唱人的湯運煥，明天晚間也將壓軸登場演出，讓活動邁向最高潮。

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