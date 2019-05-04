提早慶祝母親節 大里仁愛醫院舉行健康寶寶運動會

2019-05-04 12:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里仁愛醫院今天提前慶祝母親節，上午舉辦「2019仁愛健康寶寶運動會」，邀請媽媽寶寶們一同歡慶母親節，安排寶寶們爬爬樂、體能抓寶趣。

大里仁愛醫院為了讓媽媽提早過母親節，特安排健康寶寶運動會，用意就是要讓媽媽跟自己心愛的寶貝共渡愉快歡樂的時光。

健康寶寶運動會分為兩部份，萌寶爬爬樂指定於出生的7個月至10個月寶寶，體能抓寶趣則為年齡滿一歲半至兩歲的寶貝們。

活動一開始，爸爸媽媽甚至還有阿公阿嬤，帶著參賽的娃兒們，在起跑線蓄勢待發準備往前衝，另一端終點線的爸爸或媽媽帶著寶貝常玩的玩具、娃娃，使出全力用各種方式來引誘寶寶們往終點線前進。

而活動現場只聽到爸爸爸媽媽熱切的喚著孩子的名字或者是寶貝聲，相同有趣，寶寶的爬行的萌樣，也讓觀賽的民眾直呼「好可愛」。

另外，大寶貝們由主持人宣佈比賽開始後，限時5分鐘的時間內，由大寶寶跑到活動球池挖寶後，將寶物送回開始區給家長，跑愈多、拿愈多、獎品通通帶回家。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/