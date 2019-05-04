3年回收逾100公噸玩具 玩具復活節玩出「環保」及「分享」

2019-05-04 12:38

〔記者林國賢／雲林報導〕台灣玩具圖書館協會及TOYOTA共同發起「玩具復活節」今天巡迴到雲林，會場100多件經過改造的二手玩具讓民眾體驗，整場活動不但與親子同樂，也玩出「環保」及「分享」的精神。

活動運用各個年代的「童玩」佈置闖關活動，如彈珠台、釣酒瓶、劍玉及利用棄置的塑膠玩具的套圈圈、現代推廣的環保木玩具等關卡，小朋友見到廢棄玩具能有如此巧思，大呼「太神奇！」。

台灣玩具圖書館協會網站指出，90%兒童玩具為塑料製成，其中有80%的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，近三年協會在全台回收的玩具就超過100噸，其中超過7成是塑膠玩具，是環境最大的隱憂。

協會組長方紹宇表示，近幾年協會透過玩具工作坊推廣改造玩具，也從國外購置或自製木頭玩具，希望民眾以木育玩具取代塑膠玩具。

另協會也舉辦玩具復活節活動推廣，讓大人可重新找回童年回憶，小孩則藉由玩具重生及分享的概念，培養愛物惜物、創造與感恩的觀念，避免更多的塑膠玩具被丟棄。

斗六市長林聖爵表示，玩具工坊可讓玩具再利用，是很好的環保教育，他會全力支持。

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