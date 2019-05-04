一場雨淘空灌溉溝渠護岸 居民憂淹水籲儘速補強

2019-05-04 12:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣已進入汛期，5月1日當天的梅雨下得又兇又急，位於大肚興和路上有一條灌溉溝渠，河床及護岸被當日洪水淘空，底部的石頭被衝沖刷出來，相當危險，民眾希望市府儘快整修。

水利局養護工程科表示，此條是水利會的灌溉溝渠，昨天週五接獲市議員吳瓊華通知後，便快速決定在下週一會同水利會等相關單位共同會勘，保障民眾安全。

大肚興和路有一條排水溝，水流是由大肚山流下，流到興和路剛好有一處轉彎點，歷年來灌溉溝渠的水會因下大雨而波濤洶湧，但幸好都未曾發生淹水現象。不過，5月1日的大雨，卻讓附近民眾及工廠的企業主感到憂心。

剛好在灌溉溝渠旁的友銓公司林姓負責人表示，當天大雨滂沱，工廠旁的灌溉溝水流湍急、水位高漲，讓他一度相當擔心會淹水。

但水流退去，便發現排水溝的河床被淘空，連護岸也遭沖刷，底部也被淘空，河床及護岸下的石頭全部被沖出來，流到溝渠的下方，而公司大門入口處廣場剛好就在淘空處上方，等於是底部沒有任何支撐，讓他相當擔心再一次大雨，可能整個護岸就會崩坍。

市議員吳瓊華接獲林姓負責人的陳情，前往了解，發現該處的排水溝被淘空的很嚴重，水利局應儘速先補強，再利用梅雨空檔儘速修復，否則影響很大。

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