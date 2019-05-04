50年災情最慘 花蓮警夜巡護碩果僅存瓜

2019-05-04 11:48

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮鳳林西瓜擁有「總統瓜」美名，但今年開花授粉期受氣候忽冷忽熱影響，導致西瓜長不大，裂果、爛心嚴重，災情被瓜農稱是「50年來最慘！」農委會剛公告補助災損，花蓮警方也同步啟動夜巡護瓜任務，誓言保護剩下不到5成產量的碩果僅存瓜，讓老農直呼「揪甘心！」

花蓮鳳林中心埔、中興橋及箭瑛橋等3區，西瓜種植面積近700公頃，今年3月在授粉期時，日夜溫差達10度以上且經常下雨，導致授粉不完全，嚴重出現疫病，裂果比例更高達3成，產量僅剩一半，其中三分之一又因果型太小無法販售，「十個瓜農八個賠本」，讓農友苦不堪言。

鳳林警分局得知今年災損嚴重後，立刻啟動護瓜防竊專案，保障瓜農碩果僅存的西瓜，避免再被宵小竊取，針對中心埔、中島及中興橋等地區的瓜田，實施夜間巡邏，並將巡邏區畫分成2大區塊，分別由西林、南平、萬榮、長橋及鳳林所的警力輪值，偵查隊則補足空隙時段、擴大路檢。

鳳林分局長黃國師說，西瓜是鳳林鎮的寶貴農業資產，今年遭逢農損慘重，導致價格大幅下滑，農民有一半心血已付之東流，所剩不多的西瓜更要積極守護，絕不能再被宵小盜竊，即日起至5月20日止，警方都會執行夜間、深夜巡邏及便衣守望防竊勤務。

張姓瓜農說，往年盤商收購價一甲地約30萬元，今年收購價只剩10萬，連一甲地成本20萬元都拿不回來，希望僅存的「好瓜」能賣多少是多少，感謝警方願意挺身，幫農友夜巡瓜田，若連剩瓜都被偷，實在會「捶心肝」、「欲哭無目屎！」

針對災損問題，立委蕭美琴、農會及鎮公所也紛紛接到瓜農陳情，經蕭美琴上月召集包括農糧署、花蓮農改場等單位，連同花蓮縣政府農業處到瓜田會勘協商後，農委會本月初同意依據天然災害救助辦法，辦理農業天然災害現金救助。

救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹救助額度為標準，每公頃6萬元，即日起至5月13日，瓜農可至鳳林鎮公所申請辦理現金救助，損害率達20％以上者，可依救助額度予以救助。

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