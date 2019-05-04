公總耗資千萬 9縣市監理所站建置重機檢測線

2019-05-04 11:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台原有9縣市共18處監理所站，未設有大型重型機車檢驗線，檢測人員進行檢測時，都是透過目視檢測前後輪偏差，透過騎乘感受前後輪剎車效能。對此，交通部公路總局今年初以約千萬元經費，要讓所有監理所站均具備大型重型機車檢驗線；公總監理組長林義勝表示，僅南投縣因南投監理站要搬遷尚未開始建置外，其餘17個監理所站4月均已完成建置，並陸續開始驗收啟用，預計這個月應可全部啟用。

全台重機數量約14.6萬輛，今年初原有9縣市內所有監理所站，均未設有大型重機檢驗線，包含南投、彰化、雲林、嘉義縣、嘉義市、宜蘭、台東、澎湖、金門。公總指出，每條檢驗線設備建置需花費130萬元，尚未設置的9縣市因重機數量較少，原計畫是循序漸進設置，後來因立委要求，今年特別編列經費加速建置。

目前宜蘭監理站、花蓮玉里監理分站、中壢監理站、嘉義區監理所、雲林監理站、雲林監理站東勢分站、嘉義市監理站、麻豆監理站、新營監理站、屏東監理站恆春分站、台東監理站、澎湖監理站均已完工啟用；金門監理站、台中市監理站、豐原監理站、彰化監理站、南投監理站埔里分站則正在驗收當中；南投監理站則配合遷站作業，目前尚未完工。

根據檢驗規定，重機前後輪煞車效能，需達車輛總重60%，前後輪左右偏差度須在正負1公分內。公總表示，人工測試是由檢測人員實際騎乘，感受煞車效能是否足夠，及目視是否有偏差；儀器則可準確測出煞車力度達到多少，及是否有偏差逾1公分。

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