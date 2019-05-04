中華郵政招考 5博士生進入第二試

2019-05-04 11:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕會念書還是有差！中華郵政今日舉辦108年公開甄選職階人員考試第二試，今年報考人數共3萬4180人，當中有3512人進入第二試，進二試比例約20.83%；當中24名博士生則有5人進入第二試，比例約10.27%。中華郵政人力資源處長楊素珠表示，今年將錄取正取1750人、備取545人，今日口試及體測結果，將於5月13日放榜，正取人員將於6月起陸續進用，並於明年底前進用完畢。

考進中華郵政的薪水，依據職位不同，起薪也有所不同，營運職月薪4萬5210元、專業職一3萬5835元、專業職二3萬1580元，不過專二外勤都會有兼任駕駛加給及收投加給，每月約7000元左右。中華郵政除薪水外，年終、考績獎金都相當令人羨慕，績效獎金加考核獎金最高4.4個月。

今年約2400名碩士、博士生來報考郵政，較去年增逾300人，去年共20名博士生報考，有3人通過一試，但在二試全落榜，今年則有5人成功進入二試、碩士生則有332人進入二試。中華郵政強調，考生能否進入第二試甚至是錄取，主要是看考生準備狀況，與學歷高低無絕對關係。

報考外勤及內勤郵務處理類科考生需參加體能測驗，測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。這次參加體能測驗考生中，女性考生有192人，比率約為10.3％，與107年約9.4％稍有增加。

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