五四運動百年展挨批偏頗 台大：張貼學生聲明以達平衡

2019-05-04 08:46

〔記者林曉雲／台北報導〕台大在校史館舉辦「新潮湧動：五四運動百週年紀念特展」，昨遭台大學生會等團體發出共同聲明質疑，抨擊該展竟成為校內的當權者擦脂抹粉的語言，實有愧述史者之責，呼籲台大校史館不要偏頗呈現多元假象。台大校方今早發澄清表示，校史館迅速回應同學，將於該主題區展示此次學生團體之聲明內容，以達平衡展覽與呈現。

台大校史館近日開幕的「五四運動百周年紀念展覽」引發爭議，包括台大學學生會、研究生協會、文學院學生會、生物資源暨農學院、法律學院學生會、歷史學系學生會、社會學系學生會、哲學系學生會、人類學系學生會及台大意識報昨連署發出共同聲明。

學生們質疑，2018年5月在台大發生的「新五四運動」，被諸如「台大自主聯盟」等主張「校園可以自外於社會監督」的校內特定勢力挪用，當時「台大自主聯盟」及許多校外人士可以無拘無束的隨意在校園各處掛設布條，但主張校長遴選程序不合法的學生掛設布條卻被駐警隊火速拆除，「台大自主聯盟」以非正常程序借用會議室、傅鐘廣場或椰林大道，乃至其他團體難以借用的行政大樓前廣場，並佔用沒有借用的場地，還用校內單位如歐盟中心的資源宣傳，再再顯示自主聯盟主張的「自主」，是一個「有一些人特別自主」的校園。

學生抨擊，在這個過程中，許多意見沒有發聲的機會，而這次校史館的展覽竟成為校內的當權者擦脂抹粉的語言，實有愧述史者之責。他們呼籲校史館不僅要反省自身的角色與責任，且要直面歷史書寫的權力問題。校史館應在這次展覽中並陳所謂的「新五四運動」中台大校方行政不中立、放任特定立場者大鳴大放，而其他人只能備受打壓的事實，應清楚說明這次策展的偏頗內容之責任歸屬。求真而且面對錯誤，才是紀念五四運動，應該保持的態度。

台大校方今早澄清指，五四新文化運動將屆一百週年，為紀念與反思此一影響深遠的歷史事件，於台大校史館舉辦了「新潮湧動：五四運動百週年紀念特展」，由1919年爆發的五四運動說起，陳述五四新文化運動百年來的歷史紀錄，冀圖以台灣和台大為立足點，呈現不同年代校園內的「五四」，再搭配後續「何謂五四」、「五四在台灣」等展區，讓大眾瞭解百年前「五四運動」如何在不同的時空背景下的演變，拓展五四的精神與視野。

台大校方表示，開展至今4天，獲得許多參展民眾的關注及肯定，特展共有14個議題區域，其中「青年的五月─以五四之名在台大」的主題內容，引起校園部分師生的注意與討論，昨日晚上學生會等自治團體連署發表聲明，校史館迅速回應同學，並採取即時行動紀錄，將於該主題區展示此次學生團體之聲明內容，以達平衡展覽與呈現。

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