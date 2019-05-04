春吶移師旗津 毒防局宣導這些事要注意...

2019-05-04 08:33

〔記者張忠義／高雄報導〕在墾丁舉辦25年的春天吶喊活動今年首次移師高雄旗津舉行，為了防止毒品危害入侵造成音樂活動變調，高雄市毒防局特別在3天春吶活動推出反毒嘻哈及音樂表演，以活潑有趣活動提醒年輕朋友拒絕毒品。

旗津春吶活動一連三天在旗津沙灘舉行，不少年輕朋友盛裝前來享受海風與音樂，市府不但在場宣導防制毒品的重要，現場也有緝毒犬隨時監測，就是要防止毒品入侵讓音樂活動變調，毒防局張瑞琿代理局長再次呼籲提醒年輕朋友，不隨意接受已開封或他人送的飲料與食物，更不吃來路不明的食品或藥品，且小心自己隨身的飲料，提高警覺，避免在不知不覺中遭受毒害。

旗津春吶還請來高雄市政府秘書長楊明州以及高雄地檢署與市警局等單位共同宣誓市政府反毒決心，活動進行期間毒防局也於活動現場設攤辦理反毒宣導，教導辨識新興毒品避免誤用，營造沒有毒品只有音樂的盛會，讓民眾「玩得安心、玩得盡興」。

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