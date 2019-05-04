台中第二個大型重機車檢驗站 6日啟用

2019-05-04 08:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市從後天起，有第二個監理站設有大型重機車檢驗設施。

過去台中市大型重型機車騎士要進行定檢，必須到大肚的台中區監理所，從6日起，台中市監理站大型重機檢驗線啟用，成為台中市有第2個具備大型重型機車檢驗設備的監理站，住在市區的大型機車的騎士，不用跑到大肚來。

目前大台中地區共計管轄16728台大型重，過去大型重機車的檢驗，全台中市只有位在大肚的台中區監理所有執行，雖大肚也是台中市，但離市區也相當一段距離，而台中區監理所轄下的各監理站，則只有彰化監理站有。

為方便市區的大型重機車騎士就近進行定檢，台中區監理所委請台中市監理站建置大型重機檢驗線，6日正式啟用。

台中市監理站站長林衣婕表示，全新落成之檢驗線除可檢驗二輪大型重機外，同時兼具檢驗三輪大型重機之功能。

另外大型重型機車檢驗除了原本外觀目視檢查外，新增煞車效能及前後輪偏差檢測，而煞車效能須達到車重60%以上，前後輪偏差需小於1公分，才能通過檢驗；檢驗過程全程由電腦儀器自動檢測，更能確保檢驗一致性。

台中市監理站表示，新車出廠滿5年後須參加定期檢驗，車主若擔心忘記，可加入監理服務網成為會員或至監理站登錄手機號碼，監理站會傳送簡訊提醒車主驗車；驗車時請攜帶行照及強制險保險卡，以免逾期檢驗而遭到處罰。

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