05/04 各報重點新聞一覽

2019-05-04 06:18

自由時報

蘇揆報喜：勞工退休金 每人多1萬

勞動基金今年第一季整體收益衝上二一五三．六億元，行政院長蘇貞昌昨早透過官方LINE群組向勞工報喜，說明勞動基金今年第一季收益大賺、勞工退休金增加的好消息。他表示，光是今年一月到三月，勞動基金（勞保、勞退）就獲利二一○○多億元，平均每位勞工的退休金增加了一萬塊錢。

詳見蘇揆報喜：勞工退休金 每人多1萬。

郭董轟韓：不應進中聯辦

馬英九基金會日前主辦經濟論壇，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜稱兄道弟，營造國民黨大團結氛圍；不過，郭二日飛往美國，就提到反對韓三月間到香港拜訪中聯辦的行為，因台灣、香港國際位置不對等，台灣跟中國地位才對等。

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法官粗暴審案 當庭押人逼供

法官竟當庭押人逼供！桃園地院法官何宇宸二○一五年審理前桃園縣中壢市代會副主席劉威德涉公職人員選舉罷免法案件，以羈押方式逼鄧姓及劉姓被告供出劉威德的犯行，因手段可議，被裁定迴避本案；經民間司改會移送法官評鑑委員會進一步調查，法評會認為何宇宸侵害被告行使緘默權及人身自由，昨天決議送交司法院人事審議委員會議處。

詳見法官粗暴審案 當庭押人逼供。

蘋果日報

中國恐有限度動武逼統 美國軍力報告揭共軍4招 我：不會得逞

美國前天發布最新中國軍力報告，指出中國持續全面性擴張國力，包括可能在全球建立軍事基地、染指北極，且第一艘自製航空母艦可能在今年服役，引發各界關注。至於對台的整體策略，除有限度動武外，中國也可能採取全盤計劃「迫使台灣屈服於統一，或開啟統一對話」。我陸委會表示，我方絕不接受「一國兩制」，企圖用武力進行政治壓迫只會適得其反，絕不可能得逞。

白光刺眼 撞死人無罪 法官稱難苛責 死者家屬無法接受

苗栗縣王姓男子前年酒後騎機車撞死違規穿越馬路的鄭姓老翁，但因警方酒測時未全程錄影，先被法官撤銷其酒駕罰單，接著王男又主張案發時有車輛開遠光燈影響其視線，才會撞到人。法官調閱路口監視器畫面，發現當時確實有一團白光，同時影響兩人視線，認定王男當時無法注意路況，「法律不能強人所難」，上月中旬一審判王男無罪。死者家屬無法接受，檢方已於日前提起上訴。

聯合報

「病況未獲改善」 扁保外就醫第18次展延

保外就醫的前總統陳水扁，近來屢屢助選及批評時政，遭質疑違反保外就醫規定，有人發起連署要把陳水扁關回去；雖然爭議不斷，但台中監獄昨天依醫療小組認定「病況未獲改善」，報請矯正署核准第十八次展延，時間為本月五日至今年八月四日。

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

美國國防部昨發布「中共軍力報告」指出，中共軍力正在多方面縮小與美軍的差距，中共首艘自製航母將在今年服役，中共海軍將發展成一支「全球性軍隊」；此外，中共不斷增加在台灣附近的軍事演練，導致兩岸關係陷入僵局。

中國時報

經部髮夾彎 2035禁售燃油機車喊卡

2035禁售燃油機車政策轉彎！經濟部長沈榮津3日證實，將暫停2035禁售油車的決定。他說目前燃油的機車空汙排放，都有達到環保標準，消費者要選油車還是電動車交由市場決定。不過沈榮津強調，經濟部仍會推動補助傳統機車行轉型計畫，至於電動車後續的補助方案，則要等行政院核定。

月薪15萬主管 擬納入責任制

國發會去年向勞動部提案，建議將一定薪資條件的監督管理人員，一併納入《勞動基準法》第84條之一，也就是「責任制」的適用對象。據了解，勞動部法規會將在下周討論預告案，薪資門檻從原本的20萬元下修為15萬元，影響人數將翻倍，粗估約3.8萬人。國發會主委陳美伶表示，尊重勞動部決定。

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