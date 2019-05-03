買衣行善！ 漢神巨蛋義賣會 所得全捐慈暉關懷學園

2019-05-03 23:11

〔記者張忠義／高雄報導〕包豪氏集團全台公益巡迴活動，今天起一連三天與漢神巨蛋購物廣場攜手貢獻愛心，包豪氏捐贈旗下Superdry、TOUGH、Salad等品牌服飾商品提供義賣，消費者可用優惠價（390元起）購得品牌服飾，所得金額將全數捐給慈暉關懷學園，歡迎各界一起來買衣行善。

漢神巨蛋指出，這次包豪氏集團愛心義賣會主要捐贈對象，為高雄市鳳山區的慈暉關懷學園，早期是由心理師及社工組成的志願性服務團體，成立於1003年，在各界的協助直至2006年，才開始接受教育局委託辦理中輟復學生的「慈暉關懷學園」，目標為協助中輟學生重返校園。

慈暉關懷學園在2008年立案，為一兒少安置機構，擴大對於高關懷少年的服務內容，除法律諮詢，保障個案法律上應有的權益，進行諮商輔導、轉介服務，與結合社區資源進行醫療服務等，並藉此統整教育資源與社福資源，讓在園內的孩子，得到最多的支持與照顧。

為此，包豪氏集團再度與漢神巨蛋攜手傳愛，今年義賣所得全數捐給慈暉關懷學園，在半開放的學園空間，老師與孩子因信任，拉近彼此的距離，更縮短他們在人生起跑點所落後距離，助這群中輟生重返校園生活一臂之力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/