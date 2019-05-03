滿州火龍果進軍荷蘭市場 「坐飛機出國」為台灣爭光

2019-05-03 23:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年栽種火龍果有成，整體種植面積已經超過百公頃，產量第二大的滿州鄉，近期有農民開始採收，高品質除了在北部拍賣出好價錢，更首度獲得來自荷蘭的訂單「坐飛機出國」，農民也期盼南台灣美味火龍果，成功在歐洲打開外銷市場。

「這也是歐洲廠商的勇敢嘗試。」滿州鄉農會總幹事陳清木說，歐美地區習慣實用白肉火龍果，少見到紅肉火龍果，首度外銷共25箱，每箱6公斤裝10顆，目的地是荷蘭阿姆斯特丹，預計最快今天就會在當地上架。

陳清木說，這次「坐飛機出國」的火龍果每顆都「仁仁仁（台語結實飽滿之意）」！主要是南區農會超市聯採中心牽線，過去幾年滿州火龍果曾賣到中國、香港、日本等國家反應不錯，這次測試歐洲市場，也立刻指名能通過歐盟高規格檢驗的滿州火龍果。

這批滿州果農賴盛義種植的火龍果，品種是個頭最大的「大紅」品種，原本6月產季，用夜間燈照管理方式，提早到4月底開始採收，日前在台北市場6粒裝10斤紅龍果賣750元，搭飛機賣到荷蘭後，當地市場每台斤可望突破500元台幣。

談起首度送火龍果到歐洲，陳清木驕傲地說，滿州鄉的火龍果較其他地區香Q甜，主要是水質佳、土壤帶有弱鹼性，種植出的果實草腥味低，讓不少怕腥味的民眾勇於品嚐，甜度也能保持在20度左右，這次外銷荷蘭的賴盛義，更是連獲5年滿州鄉紅龍果競賽果王，有信心讓歐洲人一試成主顧。

「很開心能賣給外國人吃！」賴盛義說，8年前開始種植火龍果，一開始收成價格雖好，但遇到7、8月大熱天產量多，價格便開始下滑，為了穩定紅龍果價格，因早春日照不足，兩年前嘗試夜間燈照方式幫助火龍果提早開花，栽種6分地3000棵紅龍果，成功提早兩個月開花結果，紅龍果長得快，粒粒果實大且甜，吃起來特別香Q甜。

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