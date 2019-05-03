行銷台南特色農產 市府力推國際咖啡美食展

2019-05-03 23:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕首度舉辦的2019台南品味週，今起熱鬧登場，為期4天，包含茶、酒、咖啡、地產，以及探索旅遊等主題，採5展合1的形式，呈現更豐富的活動內容。

活動就在仁德區南紡世貿中心揭幕，市長黃偉哲應邀剪綵，他表示，品味週有好茶、好酒、好咖啡、好房子與好輕鬆等5大主題，加上台南人的好熱情，提供了各式消費人口更多元的遊賞選擇，值得推薦。

品味週涵蓋了邀請義大利、西班牙、澳洲、南非、日本，以及台灣在地等知名品牌參與的頂級酒展，還有國際咖啡美食展、探索旅遊用品展、地產投資展，再加上茶產業博覽會，近170家廠商共襄盛舉。

主辦單位也一併規劃文創市集、品味生活、手工藝等專區，連同5大展，多達320攤，為刺激買氣，現場更安排消費滿額立即送，以及摸彩等活動，有上千個獎項。

其中，國際咖啡美食展由市政府農業局主導，邀請東山的知名店家參與，打造獨特的風味品牌，現場提供系列的相關伴手禮，迴響熱烈。

為了輔導、行銷，市政府已連續7年舉辦的「台南精品咖啡評鑑」，來自東山區在地種植的25支尚青生豆參與，比照國際級規則進行，相互交流，在良性競爭下，讓產業更優質化。

而選拔出的前3名，則代表台南參加行政院的台灣精品咖啡豆評鑑，爭取國際級的權威認證，農業局指出，迄今已13支薦送的生豆獲得，有效提升能見度，以及行銷效益。

除了咖啡之外，現場還有柳營、麻豆、將軍、白河、六甲等區農會也到場展售，行銷在地特色產業如牛蒡、蓮花柚子、越光米。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/